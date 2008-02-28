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СМИ показали самый большой винный погреб в мире. Видео
В погребе хранится два миллиона бутылок ценой от 10 до 1500 евро.
Самый большой винный погреб в мире находится недалеко от столицы Молдовы Кишенева. Хранилище «Милештий Мичь» занимает 200 км подземных галерей, ранее сделанных для добычи известняка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Основным рынком экспорта молдавских вин являются страны восточной Европы.
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Ранее сообщалось, что исследователи Университета Филадельфии пришли к интересному выводу. Алкоголь может свести на нет эффект любой диеты. После изучения данных 4 тысяч людей, которые боролись лишним весом, ученые пришли к выводу, что даже небольшие «срывы» в воздержании от алкоголя полностью уничтожают эффект от диеты. Любая диета, предписанная диетологом, способна эффективно бороться с лишним весом, но основным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.
Самый большой винный погреб в мире находится недалеко от столицы Молдовы Кишенева. Хранилище «Милештий Мичь» занимает 200 км подземных галерей, ранее сделанных для добычи известняка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Основным рынком экспорта молдавских вин являются страны восточной Европы.
Читайте также: В Египте обнаружили старинный винный погреб
Ранее сообщалось, что исследователи Университета Филадельфии пришли к интересному выводу. Алкоголь может свести на нет эффект любой диеты. После изучения данных 4 тысяч людей, которые боролись лишним весом, ученые пришли к выводу, что даже небольшие «срывы» в воздержании от алкоголя полностью уничтожают эффект от диеты. Любая диета, предписанная диетологом, способна эффективно бороться с лишним весом, но основным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.
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