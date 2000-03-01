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В Китае строят горизонтальный небоскреб. Видео
Горизонтальное здание – "небесный мост" – имеет длину в 250 метров
После шести лет строительства, в китайской провинции Ючжун завершается строительство проекта Raffles City Chongqing, который представляет собой первый в мире горизонтальный небоскреб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Замгендиректора компании-автора проекта CapitaLand China Лукас Лог отметил, что при строительстве использовались современные инженерные технологии и у архитектуры выдающаяся форма, напоминающая мощный парус, который движется вперед.
Горизонтальное здание – "небесный мост" – имеет длину в 250 метров и называется Crystal. Там после открытия будет смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и разные рестораны. Горизонтальное сооружение объединяет все остальные здания.
В целом в комплексе будет открыт ТЦ площадью 230 тыс кв м, 1400 аппартаментов, гостиница и 160 тыс кв м офисных помещений.
Восьмой и последний небоскреб Raffles City Chongqing стоимостью 3,8 миллиарда долларов был недавно завершен. Открытие "небесного моста" состоится уже в 2019 году.
Также, ранее сообщалось, что специалисты из Нью-йоркской компании Clouds Architecture представили проект строительства «парящего» небоскреба в Дубае.
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Предложенная структура конструкции «самой высокой башни в мире» включает в себя бизнес-сектор, помещения для отдыха, для молитв, садоводческий и сельскохозяйственный центр, транспортные станции, которые позволяют перемещать людей и грузы между земной поверхностью и орбитальной конструкцией, и места для магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Две самые высокие секции башни, расположенные на высоте от 17 тысяч до 20 тысяч метров над поверхностью, предназначены для размещения религиозных реликвий и погребения. Самая высокая точка башни находится на высоте приблизительно 32 тысяч метров над Землей.
После шести лет строительства, в китайской провинции Ючжун завершается строительство проекта Raffles City Chongqing, который представляет собой первый в мире горизонтальный небоскреб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Замгендиректора компании-автора проекта CapitaLand China Лукас Лог отметил, что при строительстве использовались современные инженерные технологии и у архитектуры выдающаяся форма, напоминающая мощный парус, который движется вперед.
Горизонтальное здание – "небесный мост" – имеет длину в 250 метров и называется Crystal. Там после открытия будет смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и разные рестораны. Горизонтальное сооружение объединяет все остальные здания.
В целом в комплексе будет открыт ТЦ площадью 230 тыс кв м, 1400 аппартаментов, гостиница и 160 тыс кв м офисных помещений.
Восьмой и последний небоскреб Raffles City Chongqing стоимостью 3,8 миллиарда долларов был недавно завершен. Открытие "небесного моста" состоится уже в 2019 году.
Также, ранее сообщалось, что специалисты из Нью-йоркской компании Clouds Architecture представили проект строительства «парящего» небоскреба в Дубае.
Читайте также: В Швеции строят уникальный небоскреб
Предложенная структура конструкции «самой высокой башни в мире» включает в себя бизнес-сектор, помещения для отдыха, для молитв, садоводческий и сельскохозяйственный центр, транспортные станции, которые позволяют перемещать людей и грузы между земной поверхностью и орбитальной конструкцией, и места для магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Две самые высокие секции башни, расположенные на высоте от 17 тысяч до 20 тысяч метров над поверхностью, предназначены для размещения религиозных реликвий и погребения. Самая высокая точка башни находится на высоте приблизительно 32 тысяч метров над Землей.
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