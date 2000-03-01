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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали испытания уникального летающего такси. Видео

В Сети показали испытания уникального летающего такси. ВидеоVahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus

Компания Airbus испытала прототип своего беспилотного аэротакси Vahana, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Vahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus, берущий свое начало в 2016 году. Первый полет аэротакси Vahana состоялся 31 января 2018 года.

В сети опубликовали видео испытания, на котором видно, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.

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Как сообщили разработчики Vahana, в целом прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже целых 1 277 полетов общей продолжительностью более 51 часа.

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 Теги: такси, летающее такси

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