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В Сети показали испытания уникального летающего такси. Видео
Vahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus
Компания Airbus испытала прототип своего беспилотного аэротакси Vahana, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Vahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus, берущий свое начало в 2016 году. Первый полет аэротакси Vahana состоялся 31 января 2018 года.
В сети опубликовали видео испытания, на котором видно, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.
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Как сообщили разработчики Vahana, в целом прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже целых 1 277 полетов общей продолжительностью более 51 часа.
Компания Airbus испытала прототип своего беспилотного аэротакси Vahana, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Vahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus, берущий свое начало в 2016 году. Первый полет аэротакси Vahana состоялся 31 января 2018 года.
В сети опубликовали видео испытания, на котором видно, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.
Читайте также: В Сети показали испытания летающего скейтборда. Видео
Как сообщили разработчики Vahana, в целом прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже целых 1 277 полетов общей продолжительностью более 51 часа.
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