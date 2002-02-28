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В порту Южной Кореи загорелся траулер из России. Видео
Пожарные экстренно эвакуировали все шесть членов экипажа.
На российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее возник пожар.
Об этом сообщают российские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Пожарные экстренно эвакуировали все шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, но, чтобы в этом удостовериться, предстоит осмотреть все внутренние помещения. Сейчас они сильно задымлены.
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Пожар был вызван проведением работ внутри корабля и быстро распространился по надстройке, охватив кормовые отсеки, а затем мостик. По данным полиции, возгорание произошло в рубке во время разрезания стального листа.
На российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее возник пожар.
Об этом сообщают российские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Пожарные экстренно эвакуировали все шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, но, чтобы в этом удостовериться, предстоит осмотреть все внутренние помещения. Сейчас они сильно задымлены.
Читайте также: В Москве избили генерал-полковника в отставке. Видео
Пожар был вызван проведением работ внутри корабля и быстро распространился по надстройке, охватив кормовые отсеки, а затем мостик. По данным полиции, возгорание произошло в рубке во время разрезания стального листа.
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