Гигантский паук одолел опоссума и утащил его в нору. Видео

Членистоногое напало на детеныша и одолело его за полминуты.



В лесах Амазонни на видео попал огромный паук, который убил опоссума, чтобы его съесть. Об этом сообщает интернет-издание



Инцидент сняли зоологи из Мичиганского университета. На видео видно, как очень крупный паук сидит сверху на молодом опоссуме. Затем членистоногое потащило свою добычу в нору.



Специалисты отмечают, что в лесах Амазонии замечены пауки, поедающие головастиков, лягушек, ящериц и даже змей. Но нападение паука на млекопитающего не настолько распространено.



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Ученые считают, что охота на более крупных животных дополняет рацион крупных пауков и многоножек. Также специалисты отметили, что масштаб этой охоты может быть недооценен.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В лесах Амазонни на видео попал огромный паук, который убил опоссума, чтобы его съесть. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Инцидент сняли зоологи из Мичиганского университета. На видео видно, как очень крупный паук сидит сверху на молодом опоссуме. Затем членистоногое потащило свою добычу в нору.Специалисты отмечают, что в лесах Амазонии замечены пауки, поедающие головастиков, лягушек, ящериц и даже змей. Но нападение паука на млекопитающего не настолько распространено.Ученые считают, что охота на более крупных животных дополняет рацион крупных пауков и многоножек. Также специалисты отметили, что масштаб этой охоты может быть недооценен.





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