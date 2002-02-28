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Гигантский паук одолел опоссума и утащил его в нору. Видео
Членистоногое напало на детеныша и одолело его за полминуты.
В лесах Амазонни на видео попал огромный паук, который убил опоссума, чтобы его съесть. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент сняли зоологи из Мичиганского университета. На видео видно, как очень крупный паук сидит сверху на молодом опоссуме. Затем членистоногое потащило свою добычу в нору.
Специалисты отмечают, что в лесах Амазонии замечены пауки, поедающие головастиков, лягушек, ящериц и даже змей. Но нападение паука на млекопитающего не настолько распространено.
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Ученые считают, что охота на более крупных животных дополняет рацион крупных пауков и многоножек. Также специалисты отметили, что масштаб этой охоты может быть недооценен.
В лесах Амазонни на видео попал огромный паук, который убил опоссума, чтобы его съесть. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент сняли зоологи из Мичиганского университета. На видео видно, как очень крупный паук сидит сверху на молодом опоссуме. Затем членистоногое потащило свою добычу в нору.
Специалисты отмечают, что в лесах Амазонии замечены пауки, поедающие головастиков, лягушек, ящериц и даже змей. Но нападение паука на млекопитающего не настолько распространено.
Читайте также: Дорога в канадском городе превратилась в каток. Видео
Ученые считают, что охота на более крупных животных дополняет рацион крупных пауков и многоножек. Также специалисты отметили, что масштаб этой охоты может быть недооценен.
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