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В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево. Видео
В салоне авто находилось трое человек, двое из которых пострадали
1 марта на улице Яснополянской автомобиль Nissan въехал в дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В аварии пострадали двое мужчин, находившихся в салоне Nissan. Рядом стоял припаркованный автомобиль Daewoo, на который рухнула сухая ветка, однако, как именно она там оказалась, неизвестно.
Авария произошла приблизительно в 16:30.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у водителя Nissan произошла судорога в руке и он вывернул руль вправо. В салоне авто находилось трое человек, двое из которых пострадали. С места аварии пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16. Предварительно, пассажир и водитель отделались ссадинами и ушибами. Еще один пассажир авто остался цел.
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Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на место следователя по ДТП, который разберется в деталях случившегося. Чтобы убрать упавшую ветку, на место вызвали бригаду ГСЧС. Движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.
1 марта на улице Яснополянской автомобиль Nissan въехал в дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В аварии пострадали двое мужчин, находившихся в салоне Nissan. Рядом стоял припаркованный автомобиль Daewoo, на который рухнула сухая ветка, однако, как именно она там оказалась, неизвестно.
Авария произошла приблизительно в 16:30.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у водителя Nissan произошла судорога в руке и он вывернул руль вправо. В салоне авто находилось трое человек, двое из которых пострадали. С места аварии пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16. Предварительно, пассажир и водитель отделались ссадинами и ушибами. Еще один пассажир авто остался цел.
Читайте также: В Киеве автомобиль на огромной скорости врезался в дерево
Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на место следователя по ДТП, который разберется в деталях случившегося. Чтобы убрать упавшую ветку, на место вызвали бригаду ГСЧС. Движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.
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