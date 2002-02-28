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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево. Видео

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево. ВидеоВ салоне авто находилось трое человек, двое из которых пострадали

1 марта на улице Яснополянской автомобиль Nissan въехал в дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В аварии пострадали двое мужчин, находившихся в салоне Nissan. Рядом стоял припаркованный автомобиль Daewoo, на который рухнула сухая ветка, однако, как именно она там оказалась, неизвестно.

Авария произошла приблизительно в 16:30.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у водителя Nissan произошла судорога в руке и он вывернул руль вправо. В салоне авто находилось трое человек, двое из которых пострадали. С места аварии пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16. Предварительно, пассажир и водитель отделались ссадинами и ушибами. Еще один пассажир авто остался цел.

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Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на место следователя по ДТП, который разберется в деталях случившегося. Чтобы убрать упавшую ветку, на место вызвали бригаду ГСЧС. Движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.

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 Теги: Днепр, ДТП

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