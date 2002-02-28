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В Николаеве на вручении дипломов выпускник ВУЗа поразил откровенным признанием. Видео

В Николаеве на вручении дипломов выпускник ВУЗа поразил откровенным признанием. ВидеоМолодой человек порвал свой диплом

В николаевской "могилянке" произошел конфуз - один из выпускников Черноморского Национального Университета им. Петра Могилы во время вручения дипломов заявил, что приобрел его. Также молодой человек назвал сумму покупки - 350 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

После признания выпускника столкнули со сцены в актовом зале ВУЗа.

В сети опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что парень продолжил выкрикивать самообличительные заявления.

Он рассказал, что работал в Польше. "Спасибо, большая честь", - добавил он.

Закончилось "представление" тем, что один из выпускников грубо вытолкал парня из зала. Сообщается также, что после инцидента горе-студент порвал свой диплом.

В комментариях к ролику пользователи сети в определенной степени поддержали парня за честность: "Кажется не он один купил"; "Молодец студент, будет правильный человек! Только дохлая рыба идет по течению, а живая может идти и против!"

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"Имеется ввиду, что за него кто-то ему написал дипломную работу. Так делает 60% всех студентов в Украине. Но я не вижу ничего плохого в этом, если студент в ней хорошо разбирается и может все объяснить. Ситуации бывают разные, может он работал и ему не было времени самому ее писать"...

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 Теги: Николаев, ВУЗ

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