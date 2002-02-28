Раздел: Видеоновости
В Николаеве на вручении дипломов выпускник ВУЗа поразил откровенным признанием. Видео
Молодой человек порвал свой диплом
В николаевской "могилянке" произошел конфуз - один из выпускников Черноморского Национального Университета им. Петра Могилы во время вручения дипломов заявил, что приобрел его. Также молодой человек назвал сумму покупки - 350 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
После признания выпускника столкнули со сцены в актовом зале ВУЗа.
В сети опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что парень продолжил выкрикивать самообличительные заявления.
Он рассказал, что работал в Польше. "Спасибо, большая честь", - добавил он.
Закончилось "представление" тем, что один из выпускников грубо вытолкал парня из зала. Сообщается также, что после инцидента горе-студент порвал свой диплом.
В комментариях к ролику пользователи сети в определенной степени поддержали парня за честность: "Кажется не он один купил"; "Молодец студент, будет правильный человек! Только дохлая рыба идет по течению, а живая может идти и против!"
Читайте также: Коррупционный скандал: николаевский губернатор поразил откровенным признанием. Видео
"Имеется ввиду, что за него кто-то ему написал дипломную работу. Так делает 60% всех студентов в Украине. Но я не вижу ничего плохого в этом, если студент в ней хорошо разбирается и может все объяснить. Ситуации бывают разные, может он работал и ему не было времени самому ее писать"...
В николаевской "могилянке" произошел конфуз - один из выпускников Черноморского Национального Университета им. Петра Могилы во время вручения дипломов заявил, что приобрел его. Также молодой человек назвал сумму покупки - 350 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
После признания выпускника столкнули со сцены в актовом зале ВУЗа.
В сети опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что парень продолжил выкрикивать самообличительные заявления.
Он рассказал, что работал в Польше. "Спасибо, большая честь", - добавил он.
Закончилось "представление" тем, что один из выпускников грубо вытолкал парня из зала. Сообщается также, что после инцидента горе-студент порвал свой диплом.
В комментариях к ролику пользователи сети в определенной степени поддержали парня за честность: "Кажется не он один купил"; "Молодец студент, будет правильный человек! Только дохлая рыба идет по течению, а живая может идти и против!"
Читайте также: Коррупционный скандал: николаевский губернатор поразил откровенным признанием. Видео
"Имеется ввиду, что за него кто-то ему написал дипломную работу. Так делает 60% всех студентов в Украине. Но я не вижу ничего плохого в этом, если студент в ней хорошо разбирается и может все объяснить. Ситуации бывают разные, может он работал и ему не было времени самому ее писать"...
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2206
0
Оставьте свой комментарий