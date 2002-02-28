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Раздел: Видеоновости  
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В Бразилии стартует самый популярный в мире карнавал. Видео

В Бразилии стартует самый популярный в мире карнавал. ВидеоДейство продлится целую неделю

Бразилия гуляет. Через несколько часов там начинается самый известный во всем мире карнавал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Действо продлится целую неделю. Гости праздника – готовят кошельки: в среднем каждый участник тратит 170 долларов. Чаще всего – на еду, алкоголь и билеты.

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А бразильские власти потирают руки: в прошлом году праздник принес в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов. Карнавал продлится до 6 марта.

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 Теги: карнавал, Бразилия

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Сегодня, 22:58 » Автор: Татьяна Ларина
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