ВАЖНО:Выборы 2019
» » Журналисты показали последствия смертельного ДТП в Сербии. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Журналисты показали последствия смертельного ДТП в Сербии. Видео

Журналисты показали последствия смертельного ДТП в Сербии. Видео В результате аварии погибли четыре человека.

В результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии погибли четыре человека, еще шесть получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщает местное издание, авария произошла в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге.

После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.

Читайте также: В Африке исламисты устроили стрельбу в христианском храме. Видео

Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сербия, ДТП

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     427
     0


Оставьте свой комментарий

наверх