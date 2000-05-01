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Журналисты показали последствия смертельного ДТП в Сербии. Видео
В результате аварии погибли четыре человека.
В результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии погибли четыре человека, еще шесть получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает местное издание, авария произошла в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге.
После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.
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Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.
В результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии погибли четыре человека, еще шесть получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает местное издание, авария произошла в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге.
После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.
Читайте также: В Африке исламисты устроили стрельбу в христианском храме. Видео
Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.
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