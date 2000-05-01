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Раздел: Видеоновости  
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Огромный торнадо разрушил десяток домов в Румынии. Видео

Огромный торнадо разрушил десяток домов в Румынии. Видео Скорость торнадо составляла 90 километров в час.

В румынском уезде Кэлэраш был зафиксирован крупный торнадо. Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш.

Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус.

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По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

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 Теги: Румыния, торнадо

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