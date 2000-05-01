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Огромный торнадо разрушил десяток домов в Румынии. Видео
Скорость торнадо составляла 90 километров в час.
В румынском уезде Кэлэраш был зафиксирован крупный торнадо. Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш.
Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус.
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По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
В румынском уезде Кэлэраш был зафиксирован крупный торнадо. Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш.
Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус.
Читайте также: В Мелитополе неожиданно пронесся смерч. Видео
По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
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