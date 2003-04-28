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Раздел: Видеоновости  
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Пенсионерка с топором разгромила магазин в Киеве. Видео

Пенсионерка с топором разгромила магазин в Киеве. ВидеоПосле совершения преступления пенсионерка сбежала.

Женщина пенсионного возраста разбила топором витрину магазина в Соломенском районе Киева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Это произошло поздно вечером 30 апреля на улице Гарматной.

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 Теги: Пенсионерка, Видео, Киев

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Вчера, 23:25 » Автор: Эдгар Букмирза
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