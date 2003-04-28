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Пенсионерка с топором разгромила магазин в Киеве. Видео
После совершения преступления пенсионерка сбежала.
Женщина пенсионного возраста разбила топором витрину магазина в Соломенском районе Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Это произошло поздно вечером 30 апреля на улице Гарматной.
Читайте также: Россиянка разгромила продуктовый магазин в Подмосковье. Видео
Женщина пенсионного возраста разбила топором витрину магазина в Соломенском районе Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Это произошло поздно вечером 30 апреля на улице Гарматной.
Читайте также: Россиянка разгромила продуктовый магазин в Подмосковье. Видео
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