Американец хотел устроить праздник, но случайно выстрелил себе в пах. Видео

Мужчина направил хлопушку не в ту сторону.



Довольно необычный случай приключился с жителем города Санта-Мария, который находится в штате Калифорния в США. Папа решил сделать сюрприз своему сыну на его день рождения - парню исполнилось пять лет, сообщает



Помимо прочих подарков отец приготовил хлопушку с конфетти - он собирался поразить мальчика необычным шоу по приезду домой, когда сын выбежит его встречать.



По большому счету, шоу полностью удалось, вот только всё пошло не так, как рассчитывал мужчина.



Он неправильно взял хлопушку, и конфетти в итоге вылетели в другую сторону - то есть не в воздух, как планировалось, а прямо в пах отца семейства.



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Когда видео разместили в Сети, оно стало вирусным. При этом большинство пользователей советовали папе не расстраиваться - травма его, судя по всему, получилась чувствительной, но несерьезной, а кроме того, он отлично повеселил родственников и всех просмотревших ролик.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Довольно необычный случай приключился с жителем города Санта-Мария, который находится в штате Калифорния в США. Папа решил сделать сюрприз своему сыну на его день рождения - парню исполнилось пять лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Помимо прочих подарков отец приготовил хлопушку с конфетти - он собирался поразить мальчика необычным шоу по приезду домой, когда сын выбежит его встречать.По большому счету, шоу полностью удалось, вот только всё пошло не так, как рассчитывал мужчина.Он неправильно взял хлопушку, и конфетти в итоге вылетели в другую сторону - то есть не в воздух, как планировалось, а прямо в пах отца семейства.Когда видео разместили в Сети, оно стало вирусным. При этом большинство пользователей советовали папе не расстраиваться - травма его, судя по всему, получилась чувствительной, но несерьезной, а кроме того, он отлично повеселил родственников и всех просмотревших ролик.





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