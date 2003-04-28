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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе "Нацкорпус" провел патриотический марш. Видео

В Одессе "Нацкорпус" провел патриотический марш. ВидеоВ Одессе звучали патриотические лозунги.

Около 1 тысячи активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружи» приняли участие в «Марше украинского порядка» в Одессе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thebabel.

Активисты прошли по центру города от парка Шевченко до Соборной площади. Участники акции несли баннеры с надписями «Марш украинского порядка», а также фотоколлажи «Мирная Одесса сегодня» и «Донбасс, куда пришел русский мир». Митингующие также скандировали лозунги: «Свободная Одесса - свободное государство», «Героям 2 мая - Слава! Слава! Слава!», «Мир в Одессе - наше дело!», «Одесса - это Украина».

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 Теги: видео, Одесса, Нацкорпус

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