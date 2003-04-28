Раздел: Видеоновости
В Одессе "Нацкорпус" провел патриотический марш. Видео
В Одессе звучали патриотические лозунги.
Около 1 тысячи активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружи» приняли участие в «Марше украинского порядка» в Одессе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thebabel.
Активисты прошли по центру города от парка Шевченко до Соборной площади. Участники акции несли баннеры с надписями «Марш украинского порядка», а также фотоколлажи «Мирная Одесса сегодня» и «Донбасс, куда пришел русский мир». Митингующие также скандировали лозунги: «Свободная Одесса - свободное государство», «Героям 2 мая - Слава! Слава! Слава!», «Мир в Одессе - наше дело!», «Одесса - это Украина».
Читайте также: В Киеве Нацкорпус требовал наказать "воров военного бюджета". Фото
Около 1 тысячи активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружи» приняли участие в «Марше украинского порядка» в Одессе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thebabel.
Активисты прошли по центру города от парка Шевченко до Соборной площади. Участники акции несли баннеры с надписями «Марш украинского порядка», а также фотоколлажи «Мирная Одесса сегодня» и «Донбасс, куда пришел русский мир». Митингующие также скандировали лозунги: «Свободная Одесса - свободное государство», «Героям 2 мая - Слава! Слава! Слава!», «Мир в Одессе - наше дело!», «Одесса - это Украина».
Читайте также: В Киеве Нацкорпус требовал наказать "воров военного бюджета". Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий