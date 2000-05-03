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В Днепре Honda наехала на пожилого мужчину. Видео
В Днепре водитель на Honda сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе
2 мая, около 21:40, на улице Титова, возле «АТБ», случилось ДТП. Автомобиль Honda сбил пожилого мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На место сразу вызвали «скорую».
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По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он получил перелом бедра. Его госпитализировали. На месте ожидается следователь. Проезд в сторону улицы Макарова затруднен.
2 мая, около 21:40, на улице Титова, возле «АТБ», случилось ДТП. Автомобиль Honda сбил пожилого мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На место сразу вызвали «скорую».
Читайте также: В Днепре ВАЗ насмерть сбил пожилого мужчину
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он получил перелом бедра. Его госпитализировали. На месте ожидается следователь. Проезд в сторону улицы Макарова затруднен.
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