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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре Honda наехала на пожилого мужчину. Видео

В Днепре Honda наехала на пожилого мужчину. ВидеоВ Днепре водитель на Honda сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе

2 мая, около 21:40, на улице Титова, возле «АТБ», случилось ДТП. Автомобиль Honda сбил пожилого мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На место сразу вызвали «скорую».

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По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он получил перелом бедра. Его госпитализировали. На месте ожидается следователь. Проезд в сторону улицы Макарова затруднен.

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 Теги: Днепр, ДТП

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