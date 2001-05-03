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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве загорелась квартира, заваленная хламом. Видео

В Киеве загорелась квартира, заваленная хламом. Видео К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 2 апреля, в Киеве на улице Пасхалина произошел пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Горела квартира в двухэтажном жилом доме. По словам жителей дома, подобные ситуации происходят там уже не первый раз. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент случился около 21:00.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара, так как во время возгорания в квартире никого не было. Все жилье внутри было завалено хламом, с потолка свисала паутина. Соседи сообщили, что пожары здесь происходят часто, а живет в данной квартире женщина с психическими расстройствами. Она часто приводила бездомных, которые справляли нужду прямо в подъезде, шумели и распивали алкоголь. Кроме того, у хозяйки было энное количество собак, которые также испражнялись в помещении. Жители дома не единожды обращались к властям, чтобы те как-то повлияли на ситуацию, но их просьбы игнорировались.

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В квартире выгорела часть хлама, вылетели стекла из окон, а все поверхности покрылись копотью. К счастью, обошлось без пострадавших. А хозяйку жилья пытались разыскать правоохранители. На месте работала патрульная полиция, спасатели и медики. Детали случившегося устанавливаются.

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 Теги: Киев, пожар

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