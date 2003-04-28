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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве из-за застройки Протасового Яра вспыхнули беспорядки. Видео

В Киеве из-за застройки Протасового Яра вспыхнули беспорядки. ВидеоНеизвестные забросали митингующих камнями, а те пытались силой снести забор.

В Киеве вечером, 2 мая, между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LB.ua.

Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности, которые, по данным агентства, являются представителями застройщика, произошли столкновения.

Застройщик отказался выполнить требования общества, несмотря на наличие предписания о запрете проведения строительных работ. После этого активисты перекрыли улицу деревьями, которые накануне вырезал застройщик.

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Неизвестные забросали митингующих камнями, а те пытались силой снести забор. Полиция задержала нескольких участников акции, но вскоре отпустила их.

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 Теги: беспорядки, видео

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