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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве пьяный мужчина с гранатой приставал к девушкам. Видео

В Киеве пьяный мужчина с гранатой приставал к девушкам. ВидеоПравоохранители задержали нарушителя, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия, никто не пострадал.

Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.

По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.

Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.

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Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.



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 Теги: граната, мужчина, видео

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