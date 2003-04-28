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В Киеве пьяный мужчина с гранатой приставал к девушкам. Видео
Правоохранители задержали нарушителя, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия, никто не пострадал.
Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.
По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.
Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.
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Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.
Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.
По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.
Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.
Читайте также: В Китае двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут. Видео
Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.
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