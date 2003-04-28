В Киеве пьяный мужчина с гранатой приставал к девушкам. Видео

Правоохранители задержали нарушителя, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия, никто не пострадал.



Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает интернет-издание



Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.



По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.



Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.



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Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.





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