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В Турции представили новое лазерное оружие. Видео
Лазерный луч может наносить существенный урон на расстоянии до 250 метров, а его мощность позволяет даже расплавить сталь.
Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров. Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
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Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров. Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
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