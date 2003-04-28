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Раздел: Видеоновости  
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В Турции представили новое лазерное оружие. Видео

В Турции представили новое лазерное оружие. ВидеоЛазерный луч может наносить существенный урон на расстоянии до 250 метров, а его мощность позволяет даже расплавить сталь.

Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров. Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

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 Теги: оружие, лазер, видео

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