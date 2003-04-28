На Донбассе почтили память летчиков, погибших в 2014 году. Видео

Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка.



В Донецкой области почтили память летчиков, погибших в 2014 году у села Карповка.



Об этом сообщает интернет-издание



Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка. В тот день пророссийские боевики впервые применили переносные ракетно-зенитные комплексы.



Читайте также: Боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой. Видео



Из двоих экипажей в живых остался только капитан Евгений Краснокутский. После падения раненый летчик попал в плен боевиков. Через несколько дней родственникам удалось его освободить.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Донецкой области почтили память летчиков, погибших в 2014 году у села Карповка.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка. В тот день пророссийские боевики впервые применили переносные ракетно-зенитные комплексы.Из двоих экипажей в живых остался только капитан Евгений Краснокутский. После падения раненый летчик попал в плен боевиков. Через несколько дней родственникам удалось его освободить.





Загрузка...