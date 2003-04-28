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На Донбассе почтили память летчиков, погибших в 2014 году. Видео
Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка.
В Донецкой области почтили память летчиков, погибших в 2014 году у села Карповка.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка. В тот день пророссийские боевики впервые применили переносные ракетно-зенитные комплексы.
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Из двоих экипажей в живых остался только капитан Евгений Краснокутский. После падения раненый летчик попал в плен боевиков. Через несколько дней родственникам удалось его освободить.
В Донецкой области почтили память летчиков, погибших в 2014 году у села Карповка.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Пять лет назад, 2 мая 2014 году, два вертолета Ми-24 сбили диверсанты вблизи села Карповка. В тот день пророссийские боевики впервые применили переносные ракетно-зенитные комплексы.
Читайте также: Боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой. Видео
Из двоих экипажей в живых остался только капитан Евгений Краснокутский. После падения раненый летчик попал в плен боевиков. Через несколько дней родственникам удалось его освободить.
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