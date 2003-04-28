В Харькове на глазах у прохожих мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Видео

Парень поднял на уши людей в самом центре Харькова



В Харькове полицейские и спасли мужчину, который намеревался покончить жизнь самоубийством. Для этого он вылез из окна своей квартиры на карниз дома, пишет



По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и рассказывал прохожим, что ему все надоело.



Как сообщили в облуправлении патрульной полиции, инцидент произошел 2 мая около 23:00 на площади Конституции, 2/2.



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К счастью, патрульным удалось уговорить мужчину спуститься с карниза. Его передали врачам.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове полицейские и спасли мужчину, который намеревался покончить жизнь самоубийством. Для этого он вылез из окна своей квартиры на карниз дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Город X По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и рассказывал прохожим, что ему все надоело.Как сообщили в облуправлении патрульной полиции, инцидент произошел 2 мая около 23:00 на площади Конституции, 2/2.К счастью, патрульным удалось уговорить мужчину спуститься с карниза. Его передали врачам.





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