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Раздел: Видеоновости  
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В Харькове на глазах у прохожих мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Видео

В Харькове на глазах у прохожих мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. ВидеоПарень поднял на уши людей в самом центре Харькова

В Харькове полицейские и спасли мужчину, который намеревался покончить жизнь самоубийством. Для этого он вылез из окна своей квартиры на карниз дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Город X

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и рассказывал прохожим, что ему все надоело.

Как сообщили в облуправлении патрульной полиции, инцидент произошел 2 мая около 23:00 на площади Конституции, 2/2.

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К счастью, патрульным удалось уговорить мужчину спуститься с карниза. Его передали врачам.


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 Теги: Харьков, самоубийство

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