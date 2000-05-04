На Гавайях мужчина выжил после падения в кратер вулкана. Видео

Подобные случаи крайне редки.



На Гавайях турист упал в 20-метровый кратер вулкана и остался жив, сообщает



Туриста обнаружили через несколько часов после происшествия. Его госпитализировали с серьезными ранениями.



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По предварительным данным, мужчина перелез через металлическое ограждение, чтобы лучше рассмотреть пейзаж, однако не удержал равновесия и упал вниз.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Гавайях турист упал в 20-метровый кратер вулкана и остался жив, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews Туриста обнаружили через несколько часов после происшествия. Его госпитализировали с серьезными ранениями.По предварительным данным, мужчина перелез через металлическое ограждение, чтобы лучше рассмотреть пейзаж, однако не удержал равновесия и упал вниз.





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