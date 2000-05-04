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В подвале николаевского ТЦ ликвидировали возгорание. Видео
Пожарные эвакуировали несколько десятков человек.
В одном из торговых центров Николаева произошел пожар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В 09:57, 2 мая, сработала пожарная сигнализация в торговом центре на проспекте Мира в Ингульском районе. Как стало известно, в подвальном помещении здания вспыхнуло пламя. Спасатели вместе с администрацией здания эвакуировали из помещения 50 человек.
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Локализовать пожар удалось в 10:20, а уже в 10:40 он был ликвидирован. В общем, для тушения огня было задействованно пять единиц техники и 16 человек личного состава ГСЧС.
В одном из торговых центров Николаева произошел пожар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В 09:57, 2 мая, сработала пожарная сигнализация в торговом центре на проспекте Мира в Ингульском районе. Как стало известно, в подвальном помещении здания вспыхнуло пламя. Спасатели вместе с администрацией здания эвакуировали из помещения 50 человек.
Читайте также: На Гавайях мужчина выжил после падения в кратер вулкана. Видео
Локализовать пожар удалось в 10:20, а уже в 10:40 он был ликвидирован. В общем, для тушения огня было задействованно пять единиц техники и 16 человек личного состава ГСЧС.
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