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Раздел: Видеоновости  
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В подвале николаевского ТЦ ликвидировали возгорание. Видео

В подвале николаевского ТЦ ликвидировали возгорание. Видео Пожарные эвакуировали несколько десятков человек.

В одном из торговых центров Николаева произошел пожар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В 09:57, 2 мая, сработала пожарная сигнализация в торговом центре на проспекте Мира в Ингульском районе. Как стало известно, в подвальном помещении здания вспыхнуло пламя. Спасатели вместе с администрацией здания эвакуировали из помещения 50 человек.

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Локализовать пожар удалось в 10:20, а уже в 10:40 он был ликвидирован. В общем, для тушения огня было задействованно пять единиц техники и 16 человек личного состава ГСЧС.

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 Теги: Николаев, пожар

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