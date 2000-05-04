ВАЖНО:Выборы 2019
» » Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео

Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео Вулканическая активность не прекращается.

Японский вулкан Асо на острове Кюсю во время извержения выбросил столб дыма и пепла высотой 600 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.

Это третье извержение за месяц.

Читайте также: На Гавайях мужчина выжил после падения в кратер вулкана. Видео

О убытках, причиненные этим природным явлением, пока не сообщается, как и о его влиянии на авиасообщение.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Асо, вулкан, извержение

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     203
     0


Оставьте свой комментарий

наверх