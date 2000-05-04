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Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео
Вулканическая активность не прекращается.
Японский вулкан Асо на острове Кюсю во время извержения выбросил столб дыма и пепла высотой 600 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.
Это третье извержение за месяц.
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О убытках, причиненные этим природным явлением, пока не сообщается, как и о его влиянии на авиасообщение.
Японский вулкан Асо на острове Кюсю во время извержения выбросил столб дыма и пепла высотой 600 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.
Это третье извержение за месяц.
Читайте также: На Гавайях мужчина выжил после падения в кратер вулкана. Видео
О убытках, причиненные этим природным явлением, пока не сообщается, как и о его влиянии на авиасообщение.
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