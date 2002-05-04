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Ежик попытался украсть вишни у китайских полицейских. Видео
Зверек нацепил ягоды на свои колючки.
В китайском городе Сюаньчэн еж попытался стащить фрукты из полицейского участка. Правоохранители посчитали его слишком «милым» и дали ему уйти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Полицейские опубликовали видео со зверьком. Правоохранители также пошутили в Twitter, что еж полностью проигнорировал «предупреждение» полицейских. На кадрах еж пытается сбежать с «добычей», но теряет все ягоды.
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По словам полицейских, еж пытался наестся спелыми фруктами, когда его заметили. Зверек испугался и не стал продолжать трапезу в присутствии людей. Но он был «таким милым», что полицейские собрали несколько вишен с деревьев и дали их ежу.
В китайском городе Сюаньчэн еж попытался стащить фрукты из полицейского участка. Правоохранители посчитали его слишком «милым» и дали ему уйти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Полицейские опубликовали видео со зверьком. Правоохранители также пошутили в Twitter, что еж полностью проигнорировал «предупреждение» полицейских. На кадрах еж пытается сбежать с «добычей», но теряет все ягоды.
Читайте также: В подвале николаевского ТЦ ликвидировали возгорание. Видео
По словам полицейских, еж пытался наестся спелыми фруктами, когда его заметили. Зверек испугался и не стал продолжать трапезу в присутствии людей. Но он был «таким милым», что полицейские собрали несколько вишен с деревьев и дали их ежу.
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