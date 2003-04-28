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Раздел: Видеоновости  
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В США самолет c пассажирами упал в реку. Видео

В США самолет c пассажирами упал в реку. Видео По предварительным данным, люди остались живы.

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл в штате Флорида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На борту находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.

По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, некоторые получили травмы и были госпитализированы.

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На месте происшествия работают спасатели.

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 Теги: США, самолет, падение

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