Раздел: Видеоновости
В США самолет c пассажирами упал в реку. Видео
По предварительным данным, люди остались живы.
Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл в штате Флорида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На борту находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.
По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, некоторые получили травмы и были госпитализированы.
Читайте также: Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео
На месте происшествия работают спасатели.
Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл в штате Флорида, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На борту находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.
По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, некоторые получили травмы и были госпитализированы.
Читайте также: Японский вулкан Асо выбросил огромный столб пепла. Видео
На месте происшествия работают спасатели.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
895
0
Оставьте свой комментарий