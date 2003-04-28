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Бейсболист уклонился от мяча, повторив движение из "Матрицы". Видео
Спортсмен продемонстрировал отличную реакцию.
В спорте нередкими бывают моменты, когда кто-то оказывался слишком близко к болезненному провалу. Казалось бы, что страшного может произойти в бейсболе? А просто представьте, с какой скоростью мяч способен влететь в какую-нибудь мягкую и чувствительную часть тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Именно такой участи избежал американский питчер Коллин Макхью из команды «Хьюстон Астрос» на игре Главной лиги бейсбола.
Как и требуется по правилам игры, он просто подал мяч, но игрок из команды соперника - «Окленд Атлетикс» - так отбил его, что мяч на стремительной скорости полетел в лицо бедному Коллину.
Только высшие силы, отличная физическая подготовка и удача помогли парню увернуться от летящего в лицо мяча, словно Нео от пуль. Видео тут же попало в Сеть, и пользователи «Твиттера» на смогли пройти мимо очевидного сходства и прямо-таки напрашивающегося сравнения. Ну и принялись шутить.
«Да он же избранный!», «Он просто помнит, что ложки нет», «А комиссия знает, что ваш клуб управляет реальностью?», «Просто невероятно!» - написали читатели микроблога.
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Но как бы то ни было, на той игре команда «Хьюстон Астрос» вышла победителем со счетом 9:1 и приобрела небывалую популярность и одобрение в Сети после такого сумасшедшего выступления своего питчера.
В спорте нередкими бывают моменты, когда кто-то оказывался слишком близко к болезненному провалу. Казалось бы, что страшного может произойти в бейсболе? А просто представьте, с какой скоростью мяч способен влететь в какую-нибудь мягкую и чувствительную часть тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Именно такой участи избежал американский питчер Коллин Макхью из команды «Хьюстон Астрос» на игре Главной лиги бейсбола.
Как и требуется по правилам игры, он просто подал мяч, но игрок из команды соперника - «Окленд Атлетикс» - так отбил его, что мяч на стремительной скорости полетел в лицо бедному Коллину.
Только высшие силы, отличная физическая подготовка и удача помогли парню увернуться от летящего в лицо мяча, словно Нео от пуль. Видео тут же попало в Сеть, и пользователи «Твиттера» на смогли пройти мимо очевидного сходства и прямо-таки напрашивающегося сравнения. Ну и принялись шутить.
«Да он же избранный!», «Он просто помнит, что ложки нет», «А комиссия знает, что ваш клуб управляет реальностью?», «Просто невероятно!» - написали читатели микроблога.
Читайте также: В США самолет c пассажирами упал в реку. Видео
Но как бы то ни было, на той игре команда «Хьюстон Астрос» вышла победителем со счетом 9:1 и приобрела небывалую популярность и одобрение в Сети после такого сумасшедшего выступления своего питчера.
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