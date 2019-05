В США успешно запустили ракету-носитель Falcon 9. Видео





Falcon 9 отправили беспилотный "Дракон" с 2,5 тоннами грузов в путь к станции на высоте 400 км; маршевую ступень ракеты посадили на платформу в океане, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net Сегодня, 4 мая в 09:48 утра по киевскому времени, в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС.Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.Стартовое окно было всего в несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.Спустя 9 минут после запуска SpaceX мягко посадили маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, до этого не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.