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В США успешно запустили ракету-носитель Falcon 9. Видео

В США успешно запустили ракету-носитель Falcon 9. ВидеоВпервые после аварии SpaceX вывели корабль к МКС

Falcon 9 отправили беспилотный "Дракон" с 2,5 тоннами грузов в путь к станции на высоте 400 км; маршевую ступень ракеты посадили на платформу в океане, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

Сегодня, 4 мая в 09:48 утра по киевскому времени, в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС.

Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стартовое окно было всего в несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.

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Спустя 9 минут после запуска SpaceX мягко посадили маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, до этого не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.


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 Теги: SpaceX, Falcon 9

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