Раздел: Видеоновости
Абсурдные сцены из индийских фильмов. Видео
Подборка самых смешных видео из Индийских фильмов - боевиков.
Киностудии Болливуда выпускают порядка 200 фильмов в год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Их спецэффекты больше похожи на монтировку видео украинского школьника на уроках информатики, чем на современные фильмы. И выглядят они настолько неестественно и абсурдно, что вызывают у зрителя только смех.
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Но не смотря ни на что, индийские фильмы пользуются большой популярностью среди местного населения.
Киностудии Болливуда выпускают порядка 200 фильмов в год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Их спецэффекты больше похожи на монтировку видео украинского школьника на уроках информатики, чем на современные фильмы. И выглядят они настолько неестественно и абсурдно, что вызывают у зрителя только смех.
Читайте также: Как сейчас выглядят актеры культовых индийских фильмов. Фото
Но не смотря ни на что, индийские фильмы пользуются большой популярностью среди местного населения.
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