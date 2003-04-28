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Раздел: Видеоновости  
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Абсурдные сцены из индийских фильмов. Видео

Абсурдные сцены из индийских фильмов. ВидеоПодборка самых смешных видео из Индийских фильмов - боевиков.

Киностудии Болливуда выпускают порядка 200 фильмов в год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Их спецэффекты больше похожи на монтировку видео украинского школьника на уроках информатики, чем на современные фильмы. И выглядят они настолько неестественно и абсурдно, что вызывают у зрителя только смех.

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Но не смотря ни на что, индийские фильмы пользуются большой популярностью среди местного населения.

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 Теги: Индия, фильмы

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