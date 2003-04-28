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Раздел: Видеоновости  
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В Ровно сожгли внедорожник депутата. Видео

В Ровно сожгли внедорожник депутата. ВидеоНеизвестные сожгли автомобиль депутата в Ровно

В Ровно в ночь на 4 мая неизвестные сожгли автомобиль местного депутата и секретаря городского совета. Внедорожник «Toyota RAV4» был полностью уничтожен огнем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Следственно-оперативная группа установила, что автомобиль принадлежал частному предприятию, а представитель горсовета только арендовал машину. На ночь «Тойоту» оставляли на проезжей части дороги на улице Летней, возле дома, где жил арендатор.

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Криминалисты на месте происшествия обнаружили следы горюче-смазочных материалов. Расследуется дело о поджоге (часть 2 статья 194 Уголовного кодекса Украины).

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 Теги: Ровно, депутат

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