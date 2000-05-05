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Раздел: Видеоновости  
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На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео

На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео Лазерный луч может наносить существенный урон на расстоянии до 250 метров.

Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.

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Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

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 Теги: Турция, лазерное оружие

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