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На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео
Лазерный луч может наносить существенный урон на расстоянии до 250 метров.
Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.
Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.
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Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.
Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров.
Читайте также: Бейсболист уклонился от мяча, повторив движение из "Матрицы". Видео
Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
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