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Студенты и ученые Киева провели костюмированный марш за науку. Видео
Подобные акции состоялись и в других городах мира.
В центре Киева несколько сотен ученых и активистов вышли на Марш за науку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Марш прошел от Киевского Национального университета им. Т. Шевченко до Майдана Незалежности. Мероприятие в Киеве состоялось одновременно с аналогичными акциями во всем мире.
"Ученые отмечают, что государство должно ускорить процесс реформирования научной сферы. В частности запустить полноценную работу Национального фонда исследований, который с 2019 года должен начать грантовую поддержку научных исследований и разработок", – говорится в сообщении.
Также во время акции ученые провели перфоманс – "запустили" в космос вареник, но он не полетел.
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"Будем ли мы в Украине гордиться научными достижениями, или будем гордиться только варениками?", – такой риторический вопрос задали ученые во время акции.
В центре Киева несколько сотен ученых и активистов вышли на Марш за науку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Марш прошел от Киевского Национального университета им. Т. Шевченко до Майдана Незалежности. Мероприятие в Киеве состоялось одновременно с аналогичными акциями во всем мире.
"Ученые отмечают, что государство должно ускорить процесс реформирования научной сферы. В частности запустить полноценную работу Национального фонда исследований, который с 2019 года должен начать грантовую поддержку научных исследований и разработок", – говорится в сообщении.
Также во время акции ученые провели перфоманс – "запустили" в космос вареник, но он не полетел.
Читайте также: На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео
"Будем ли мы в Украине гордиться научными достижениями, или будем гордиться только варениками?", – такой риторический вопрос задали ученые во время акции.
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