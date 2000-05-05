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Студенты и ученые Киева провели костюмированный марш за науку. Видео

Студенты и ученые Киева провели костюмированный марш за науку. Видео Подобные акции состоялись и в других городах мира.

В центре Киева несколько сотен ученых и активистов вышли на Марш за науку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Марш прошел от Киевского Национального университета им. Т. Шевченко до Майдана Незалежности. Мероприятие в Киеве состоялось одновременно с аналогичными акциями во всем мире.

"Ученые отмечают, что государство должно ускорить процесс реформирования научной сферы. В частности запустить полноценную работу Национального фонда исследований, который с 2019 года должен начать грантовую поддержку научных исследований и разработок", – говорится в сообщении.

Также во время акции ученые провели перфоманс – "запустили" в космос вареник, но он не полетел.

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"Будем ли мы в Украине гордиться научными достижениями, или будем гордиться только варениками?", – такой риторический вопрос задали ученые во время акции.

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 Теги: Киев, марш

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