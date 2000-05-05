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В киевском парке повесился 25-летний парень. Видео
При умершем были обнаружены документы и личные вещи.
В Киеве неподалеку от Чоколовского бульвара был обнаружен повешенным молодой мужчина. Тело находилось в зеленой зоне парка Спутник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По предварительной информации, местный житель выгуливал собаку в парке и увидел повешенного человека. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и полицию. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть", – говорится в сообщении.
Веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели мужчину живым. Он шел по улице с несколькими людьми.
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Известно, что родственники погибшего искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.
В Киеве неподалеку от Чоколовского бульвара был обнаружен повешенным молодой мужчина. Тело находилось в зеленой зоне парка Спутник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По предварительной информации, местный житель выгуливал собаку в парке и увидел повешенного человека. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и полицию. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть", – говорится в сообщении.
Веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели мужчину живым. Он шел по улице с несколькими людьми.
Читайте также: Студенты и ученые Киева провели костюмированный марш за науку. Видео
Известно, что родственники погибшего искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.
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