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Раздел: Видеоновости  
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Уличная камера засняла момент прорыва дамбы в США. Видео

Уличная камера засняла момент прорыва дамбы в США. Видео Вода мгновенно начала заполнять улицы.

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.

На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.

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Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.

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 Теги: США, прорыв дамбы

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