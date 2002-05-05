Раздел: Видеоновости
Уличная камера засняла момент прорыва дамбы в США. Видео
Вода мгновенно начала заполнять улицы.
Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.
На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.
Читайте также: На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео
Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.
Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.
На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.
Читайте также: На выставке в Турции показали боевую лазерную винтовку. Видео
Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
516
0
Оставьте свой комментарий