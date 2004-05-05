Раздел: Видеоновости
В Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой. Видео
Стрелял сотрудник полиции, успевший заскочить в авто к угонщику.
В Киеве мужчина угнал машину с сотрудником полиции в салоне - он не реагировал на требования остановиться, злоумышленника преследовали правоохранители на авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Так, в полицию обратился владелец Honda CR-V из-за исчезновения машины, которую он оставил возле дома на улице Дмитриевской. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность мужчины, который обоснованно подозревается в похищении иномарки.
«В дальнейшем мы нашли угнанный автомобиль, который уже был на других номерных знаках. Но когда увидели, что злоумышленник садится в угнанную машину, один из оперативников успел сесть на пассажирское сиденье, чтобы его задержать. Водитель не отреагировал на законные требования полицейского остановиться и тронулся с места, а другие сотрудники начали преследовать их », - заявил начальник сектора уголовного розыска Шевченковского управления полиции.
Отмечается, что сотрудник полиции, который ехал в машине с подозреваемым, предупредил его о применении табельного огнестрельного оружия и произвел четыре выстрела в моторный отсек, чтобы остановить авто. Однако, правонарушитель продолжил движение и ударил полицейского. Вскоре он остановился и пытался скрыться, но его задержали и доставили в управление полиции.
Читайте также: Уличная камера засняла момент прорыва дамбы в США. Видео
Подозреваемым оказался 47-летний киевлянин. Начато уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Киеве мужчина угнал машину с сотрудником полиции в салоне - он не реагировал на требования остановиться, злоумышленника преследовали правоохранители на авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Так, в полицию обратился владелец Honda CR-V из-за исчезновения машины, которую он оставил возле дома на улице Дмитриевской. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность мужчины, который обоснованно подозревается в похищении иномарки.
«В дальнейшем мы нашли угнанный автомобиль, который уже был на других номерных знаках. Но когда увидели, что злоумышленник садится в угнанную машину, один из оперативников успел сесть на пассажирское сиденье, чтобы его задержать. Водитель не отреагировал на законные требования полицейского остановиться и тронулся с места, а другие сотрудники начали преследовать их », - заявил начальник сектора уголовного розыска Шевченковского управления полиции.
Отмечается, что сотрудник полиции, который ехал в машине с подозреваемым, предупредил его о применении табельного огнестрельного оружия и произвел четыре выстрела в моторный отсек, чтобы остановить авто. Однако, правонарушитель продолжил движение и ударил полицейского. Вскоре он остановился и пытался скрыться, но его задержали и доставили в управление полиции.
Читайте также: Уличная камера засняла момент прорыва дамбы в США. Видео
Подозреваемым оказался 47-летний киевлянин. Начато уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
350
0
Оставьте свой комментарий