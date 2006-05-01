Прорыв дамбы и затопление части города в США попали на камеру. Видео

На кадрах видно, что жители в спешке покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах.



Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, передает интернет-издание



Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.



На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.



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Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.





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