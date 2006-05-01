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Раздел: Видеоновости  
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Прорыв дамбы и затопление части города в США попали на камеру. Видео

Прорыв дамбы и затопление части города в США попали на камеру. ВидеоНа кадрах видно, что жители в спешке покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах.

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.

На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.

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Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.

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 Теги: дамба, прорыв, видео

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