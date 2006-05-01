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Появились кадры с места смертельной аварии в Винницкой области. Видео
Четверо пассажиров погибли на месте, оба водителя в тяжелом состоянии госпитализированы.
В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области в воскресенье, 5 мая, столкнулись Mazda и Fiat Doblo. В результате аварии четверо пассажиров легковых автомобилей погибли на месте, оба водителя госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным полиции, Mazda двигаясь в сторону Винницы, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Fiat.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 годов рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годах рождения, жители города Гайсин Винницкой области", - говорится в сообщении.
Оба водителя - 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, управлявшая Fiat Doblo, в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
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На месте работали спасатели, которые помогли достать жертв и пострадавших из авто. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области в воскресенье, 5 мая, столкнулись Mazda и Fiat Doblo. В результате аварии четверо пассажиров легковых автомобилей погибли на месте, оба водителя госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным полиции, Mazda двигаясь в сторону Винницы, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Fiat.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 годов рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годах рождения, жители города Гайсин Винницкой области", - говорится в сообщении.
Оба водителя - 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, управлявшая Fiat Doblo, в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Читайте также: Киеве после столкновения с припаркованными авто загорелась Chery. Видео
На месте работали спасатели, которые помогли достать жертв и пострадавших из авто. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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