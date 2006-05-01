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В Объединенных силах испытывают новую электронную систему учета. Видео
Программа позволит вывести на новый уровень систему вещевого обеспечения военнослужащих.
Благодаря системе каждый военнослужащий через личный кабинет сможет лично выбрать и заказать необходимые ему вещи военного обмундирования и экипировки.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ОС на странице в Facebook.
"Программа позволит вывести на новый уровень систему вещевого обеспечения военнослужащих частей и подразделений в районе проведения операции военных, и, что немаловажно, сделает невозможной коррупцию или другие махинации с экипировкой воинов.
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В дальнейшем, после испытания и внедрения программы в повседневной деятельности, планируется подключить к системе и другие виды обеспечения, в том числе и финансовое. Разработка системы предоставит каждому военнослужащему возможность прозрачно, эффективно и удобно контролировать и оперировать всеми видами довольствия", - подчеркнули в штабе.
Благодаря системе каждый военнослужащий через личный кабинет сможет лично выбрать и заказать необходимые ему вещи военного обмундирования и экипировки.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ОС на странице в Facebook.
"Программа позволит вывести на новый уровень систему вещевого обеспечения военнослужащих частей и подразделений в районе проведения операции военных, и, что немаловажно, сделает невозможной коррупцию или другие махинации с экипировкой воинов.
Читайте также: Сотни украинцев воссоздали бой УПА с НКВД. Видео
В дальнейшем, после испытания и внедрения программы в повседневной деятельности, планируется подключить к системе и другие виды обеспечения, в том числе и финансовое. Разработка системы предоставит каждому военнослужащему возможность прозрачно, эффективно и удобно контролировать и оперировать всеми видами довольствия", - подчеркнули в штабе.
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