Депутата Госдумы сняли на камеру во время стрельбы около дома. Видео

Депутат рассказал, что автомат ему дал глава местного отделения «Справедливой России».



Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлов в Свердловской области.



Об этом сообщает интернет-издание



Видеозапись инцидента, сделанная из окна одного из домов, появилась в интернете 4 мая. Сначала Ионин заявлял, что при нем «пострелял знакомый из игрушечного автомата», но позже депутат признал, что стрелял сам.



Депутат рассказал, что автомат ему дал глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков, и отметил, что оружие не было боевым.



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По словам Ионина, после приезда полиции, они с Грибковым «перед всеми извинились».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлов в Свердловской области.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Видеозапись инцидента, сделанная из окна одного из домов, появилась в интернете 4 мая. Сначала Ионин заявлял, что при нем «пострелял знакомый из игрушечного автомата», но позже депутат признал, что стрелял сам.Депутат рассказал, что автомат ему дал глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков, и отметил, что оружие не было боевым.По словам Ионина, после приезда полиции, они с Грибковым «перед всеми извинились».





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