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Раздел: Видеоновости  
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Закарпатье обильно засыпало градом. Видео

Закарпатье обильно засыпало градом. ВидеоБольше всего от ливня с градом пострадали Иршавщина, Виноградовский и Береговский.

Стихия, которая накрыла по меньшей мере 3 района Закарпатья, местами изрядно испортила посаженные ранние овощи закарпатских фермеров.

Об этом рассказывают жители сел Вары, Боржава, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на mukachevo.net.

Больше всего от ливня с градом пострадали Иршавщина, Виноградовский и Береговский.

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Заметим, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в эти выходные. Стихия бушевала в Закарпатье всю субботу.



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 Теги: Закарпатье, град, видео

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