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Закарпатье обильно засыпало градом. Видео
Больше всего от ливня с градом пострадали Иршавщина, Виноградовский и Береговский.
Стихия, которая накрыла по меньшей мере 3 района Закарпатья, местами изрядно испортила посаженные ранние овощи закарпатских фермеров.
Об этом рассказывают жители сел Вары, Боржава, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на mukachevo.net.
Больше всего от ливня с градом пострадали Иршавщина, Виноградовский и Береговский.
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Заметим, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в эти выходные. Стихия бушевала в Закарпатье всю субботу.
Стихия, которая накрыла по меньшей мере 3 района Закарпатья, местами изрядно испортила посаженные ранние овощи закарпатских фермеров.
Об этом рассказывают жители сел Вары, Боржава, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на mukachevo.net.
Больше всего от ливня с градом пострадали Иршавщина, Виноградовский и Береговский.
Читайте также: Депутата Госдумы сняли на камеру во время стрельбы около дома. Видео
Заметим, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в эти выходные. Стихия бушевала в Закарпатье всю субботу.
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