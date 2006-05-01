Раздел: Видеоновости
Опубликованы кадры военной «обработки» детей на Донбассе. Видео
Правозащитники уверены, что таким образом Россия готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
На территории ОРДО при поддержке РФ проходит тотальная милитаризация детей, подростков и молодежи.
Об этом заявляет правозащитная организация "Восточная правозащитная группа", публикуя соответствующее видео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
Отмечается, что группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей.
"Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - подчеркивают в организации.
Правозащитники считают, что таким образом НВФ и РФ готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
"Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - отмечают они.
Читайте также: Закарпатье обильно засыпало градом. Видео
Правозащитники призывают международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия, направленные на прекращение милитаризации детей, подростков и молодежи на оккупированной части Донецкой области.
На территории ОРДО при поддержке РФ проходит тотальная милитаризация детей, подростков и молодежи.
Об этом заявляет правозащитная организация "Восточная правозащитная группа", публикуя соответствующее видео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
Отмечается, что группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей.
"Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - подчеркивают в организации.
Правозащитники считают, что таким образом НВФ и РФ готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
"Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - отмечают они.
Читайте также: Закарпатье обильно засыпало градом. Видео
Правозащитники призывают международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия, направленные на прекращение милитаризации детей, подростков и молодежи на оккупированной части Донецкой области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
324
0
Оставьте свой комментарий