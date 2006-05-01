Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки. Видео
Фильм основан на рассказах очевидцев и участников боя.
Сегодня, 5 мая, к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая". Видео представлено на YouTube канале Нацгвардии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Фильм основан на рассказах очевидцев и участников боя, спецназовцев отряда Омега и командующего Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова, который руководил операцией при участии около 90 военных. Над реконструкцией событий 2014 года также работала команда Mainstream Pictures при поддержке Мининформполитики.
"Блестящая операция украинских военных не только сохранила жизнь мирных людей, но и выбила врага из позиций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей", которые находились тогда в осажденной Семеновке.
Читайте также: Лионелю Месси выбили зуб во время футбольного матча. Видео
В бою погибли трое украинских военнослужащих и восемь получили ранения. У боевиков потери несоизмеримы - более 40 погибших и 200 раненых. Тогда Гиркин и его гибридные войска отступили к промзоне Славянска.
Сегодня, 5 мая, к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая". Видео представлено на YouTube канале Нацгвардии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Фильм основан на рассказах очевидцев и участников боя, спецназовцев отряда Омега и командующего Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова, который руководил операцией при участии около 90 военных. Над реконструкцией событий 2014 года также работала команда Mainstream Pictures при поддержке Мининформполитики.
"Блестящая операция украинских военных не только сохранила жизнь мирных людей, но и выбила врага из позиций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей", которые находились тогда в осажденной Семеновке.
Читайте также: Лионелю Месси выбили зуб во время футбольного матча. Видео
В бою погибли трое украинских военнослужащих и восемь получили ранения. У боевиков потери несоизмеримы - более 40 погибших и 200 раненых. Тогда Гиркин и его гибридные войска отступили к промзоне Славянска.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
689
0
Оставьте свой комментарий