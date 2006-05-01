Раздел: Видеоновости
В России при аварийной посадке загорелся самолет. Видео
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.
"На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью. Данные о количестве пострадавших уточняются", - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Читайте также: В Иране при посадке загорелся самолет
Одна из версий происшествия – удар молнии.
В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.
"На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью. Данные о количестве пострадавших уточняются", - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Читайте также: В Иране при посадке загорелся самолет
Одна из версий происшествия – удар молнии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
488
0
Оставьте свой комментарий