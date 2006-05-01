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Раздел: Видеоновости  
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В России при аварийной посадке загорелся самолет. Видео

В России при аварийной посадке загорелся самолет. ВидеоПо факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

"На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью. Данные о количестве пострадавших уточняются", - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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Одна из версий происшествия – удар молнии.

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 Теги: Россия, Видео, самолет

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