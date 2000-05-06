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Раздел: Видеоновости  
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Молния ударила в советский памятник в Харькове. Видео

Молния ударила в советский памятник в Харькове. Видео В результате удара с памятника упал флаг.

В Сети появилось видео момента, когда молния сбила флаг с памятника Воину-освободителю. Все произошло буквально за пару секунд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

В сети появилось видео момента, когда молния попала в памятник Воину-освободителю в Харькове, установленный на улице 23 Августа. Удар молнии зафиксировала камера, установленная на улице.

По словам очевидцев, заряд попал в металлический штырь, на котором был закреплен флаг.

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«Флаг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось», - рассказала очевидец Ирина Комлыкова.

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 Теги: Харьков, молния, памятник

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