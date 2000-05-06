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Найден простой способ защиты машины от града. Видео
Главное - вовремя накрыть автомобиль.
Твердые осадки - не редкость. И часто от града страдают припаркованные на улице автомобили. Эксперты советуют, как уберечь машину в таких случаях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Стихийное бедствие в виде града в последнее время несколько раз накрывало американский штат Техас. Журналисты канала WFAA решили найти лучший народный способ защиты. Исследовав методы местных жителей, которые прикрывают свои машины товарами, пенопластом, матами для йоги, одеялами и другими подручными материалами, они выбрали из них три, которые казались самыми действенными. А проверить их решили с помощью разбитого Mercedes со штрафплощадки и местной команды.
Игроки целились бейсбольными мячами в наиболее уязвимую часть машины - стекло, прикрытое различными материалами. Полицейские зафиксировали радаром скорость полета мяча от 50 до 75 миль в час (80-120 км/ч.).
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Из трех избранных для теста материалов, лучше всего себя показали надувные матрасы, которые можно найти в любом магазине, в т. Ч. Магазинах на АЗС.
Твердые осадки - не редкость. И часто от града страдают припаркованные на улице автомобили. Эксперты советуют, как уберечь машину в таких случаях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Стихийное бедствие в виде града в последнее время несколько раз накрывало американский штат Техас. Журналисты канала WFAA решили найти лучший народный способ защиты. Исследовав методы местных жителей, которые прикрывают свои машины товарами, пенопластом, матами для йоги, одеялами и другими подручными материалами, они выбрали из них три, которые казались самыми действенными. А проверить их решили с помощью разбитого Mercedes со штрафплощадки и местной команды.
Игроки целились бейсбольными мячами в наиболее уязвимую часть машины - стекло, прикрытое различными материалами. Полицейские зафиксировали радаром скорость полета мяча от 50 до 75 миль в час (80-120 км/ч.).
Читайте также: Молния ударила в советский памятник в Харькове. Видео
Из трех избранных для теста материалов, лучше всего себя показали надувные матрасы, которые можно найти в любом магазине, в т. Ч. Магазинах на АЗС.
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