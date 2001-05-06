Раздел: Видеоновости
Новый король Таиланда официально взошел на престол. Видео
Церемония коронации прошла в традиционной форме.
В Таиланде официально коронован Маха Вачиралонгкорн, известный также как король Рама X. Кульминацией сложной и длительной церемонии стал момент, когда брахманы и высшие сановники королевства вручили 66-летнему королю украшенную бриллиантами и другими драгоценными камнями 200-летнюю золотую корону весом 7,3 килограмма и высотой 66 сантиметров. Монарх сам возложил ее себе на голову, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Рама X получил также золотую пластину с его полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты монаршей власти.
Это первая церемония коронации в стране за последние 69 лет. Вачиралонгкорн фактически стал королем после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года. Однако формальная коронация была надолго отложена из-за траура по усопшему.
Читайте также: Молния ударила в советский памятник в Харькове. Видео
За несколько дней до своей коронации Маха Вачиралонгкорн женился на генерале и заместительнице начальника своей службы охраны - бывшей стюардессе Сутиде, которой он даровал титул королевы. Королева Сутида принимала участие в торжествах. Празднества продлится в стране три дня.
В Таиланде официально коронован Маха Вачиралонгкорн, известный также как король Рама X. Кульминацией сложной и длительной церемонии стал момент, когда брахманы и высшие сановники королевства вручили 66-летнему королю украшенную бриллиантами и другими драгоценными камнями 200-летнюю золотую корону весом 7,3 килограмма и высотой 66 сантиметров. Монарх сам возложил ее себе на голову, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Рама X получил также золотую пластину с его полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты монаршей власти.
Это первая церемония коронации в стране за последние 69 лет. Вачиралонгкорн фактически стал королем после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года. Однако формальная коронация была надолго отложена из-за траура по усопшему.
Читайте также: Молния ударила в советский памятник в Харькове. Видео
За несколько дней до своей коронации Маха Вачиралонгкорн женился на генерале и заместительнице начальника своей службы охраны - бывшей стюардессе Сутиде, которой он даровал титул королевы. Королева Сутида принимала участие в торжествах. Празднества продлится в стране три дня.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Оставьте свой комментарий