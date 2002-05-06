Раздел: Видеоновости
Обновленную версию Hyundai Veloster засняли на испытательной трассе. Видео
Хэтчбэк был замечен на трассе во время прохождения дорожных тестов.
«Заряженный» хэтчбэк был замечен журналистами во время прохождения дорожных тестов на Нюрбургринге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль практически не имеет камуфляжа, что свидетельствует о его скорой премьере. Отметим, что на опубликованном видео можно отчётливо услышать звук спортивной выхлопной системы хэтчбэка.
Напомним, Hyundai Veloster N будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, мощным турбомотором и дифференциалом повышенного трения в передней оси.
Читайте также: Новый король Таиланда официально взошел на престол. Видео
По предварительным данным, автомобиль представят публике до конца текущего года.
«Заряженный» хэтчбэк был замечен журналистами во время прохождения дорожных тестов на Нюрбургринге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль практически не имеет камуфляжа, что свидетельствует о его скорой премьере. Отметим, что на опубликованном видео можно отчётливо услышать звук спортивной выхлопной системы хэтчбэка.
Напомним, Hyundai Veloster N будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, мощным турбомотором и дифференциалом повышенного трения в передней оси.
Читайте также: Новый король Таиланда официально взошел на престол. Видео
По предварительным данным, автомобиль представят публике до конца текущего года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
186
0
Оставьте свой комментарий