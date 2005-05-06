ВАЖНО:Выборы 2019
» » На киевской дороге сгорело сразу несколько машин. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На киевской дороге сгорело сразу несколько машин. Видео

На киевской дороге сгорело сразу несколько машин. Видео Пожар начался в одном из автомобилей после ДТП.

В Киеве сгорел очередной автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status quo.

5 мая на улице Ларисы Руденко произошло ДТП.

Chery Amulet протаранил припаркованные машины, после чего автомобиль объяло пламенем. Автомобиль почти полностью сгорел.

Читайте также: Обновленную версию Hyundai Veloster засняли на испытательной трассе. Видео

От столкновения пострадали еще два автомобиля.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автомобили, ДТП

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     758
     0


Оставьте свой комментарий

наверх