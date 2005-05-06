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На киевской дороге сгорело сразу несколько машин. Видео
Пожар начался в одном из автомобилей после ДТП.
В Киеве сгорел очередной автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status quo.
5 мая на улице Ларисы Руденко произошло ДТП.
Chery Amulet протаранил припаркованные машины, после чего автомобиль объяло пламенем. Автомобиль почти полностью сгорел.
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От столкновения пострадали еще два автомобиля.
В Киеве сгорел очередной автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status quo.
5 мая на улице Ларисы Руденко произошло ДТП.
Chery Amulet протаранил припаркованные машины, после чего автомобиль объяло пламенем. Автомобиль почти полностью сгорел.
Читайте также: Обновленную версию Hyundai Veloster засняли на испытательной трассе. Видео
От столкновения пострадали еще два автомобиля.
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