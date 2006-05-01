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Раздел: Видеоновости  
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Появились кадры авиакатастрофы в Шереметьево. Видео

Появились кадры авиакатастрофы в Шереметьево. ВидеоВ результате пожара сгорела практически вся задняя часть самолета.

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров. Бортпроводники и спасательные службы организовали эвакуацию, однако жертв избежать не удалось.

Основная версия возникновения возгорания - попадание молнии. Как можно увидеть на видео, опубликованном очевидцами, самолет садился на полосу уже пылающим.

В результате пожара сгорела практически вся задняя часть самолета.

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Также очевидцы опубликовали видео эвакуации пассажиров из горящего самолета. Многие заметили, что некоторые пассажиры бегут с чемоданами, несмотря на инструкции бортпроводников не доставать ручную кладь.



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 Теги: самолет, пожар, видео

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