Спецслужбы РФ вербовали работника арсенала ВСУ

За успешное выполнение задания россияне обещали мужчине деньги.
Российские спецслужбы готовили диверсии на одном из арсеналов ВСУ в Житомирской области, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как сообщается, для этого российская сторона завербовала в начале 2019 года одного из работников арсенала.
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Перед ним были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности, об охране и перемещениях вооружений, которую спецслужбы РФ собирались использовать для диверсий.
За успешное выполнение задания россияне обещали мужчине деньги и гражданство РФ с оформлением пенсии.
При этом, за отказ сотрудничать, они угрожали безопасности его родственников, проживающим на оккупированной территории.