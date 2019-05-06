Спецслужбы РФ вербовали работника арсенала ВСУ

За успешное выполнение задания россияне обещали мужчине деньги.

Российские спецслужбы готовили диверсии на одном из арсеналов ВСУ в Житомирской области, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как сообщается, для этого российская сторона завербовала в начале 2019 года одного из работников арсенала.

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Перед ним были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности, об охране и перемещениях вооружений, которую спецслужбы РФ собирались использовать для диверсий.

За успешное выполнение задания россияне обещали мужчине деньги и гражданство РФ с оформлением пенсии.

При этом, за отказ сотрудничать, они угрожали безопасности его родственников, проживающим на оккупированной территории.