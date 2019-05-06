В Нигере взорвался бензовоз, погибли десятки человек

В Нигере возле столичного международного аэропорта Ниамей в результате взрыва бензовоза погибли как минимум 55 человек, еще 36 получили ранения.

«Количество погибших составляет 55 человек, 36 человек были ранены. Погибшие сгорели», — заявил представитель МВД Нигера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.

Инцидент на работу аэропорта не повлиял.

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Отмечается, что число жертв может возрасти. Детали выясняются.